Inzaghi ringrazia l’Inter | Non vi dimenticherò mai Cesc Fabregas è la prima scelta per la panchina

Un capitolo si chiude in casa Inter: Simone Inzaghi saluta dopo quattro intensi anni, lasciando un'eredità di emozioni e sfide. L’arrivo di Cesc Fabregas come possibile sostituto segna un cambio epocale per i nerazzurri. In un calcio sempre più dinamico, l’Inter si prepara a rinnovare la sua visione. La domanda ora è: quale sarà il futuro del club? Restate sintonizzati per scoprire come si plasmerà questa nuova era.

Due ore per dirsi addio, e non sono sembrate infinite. Per ufficializzare quel che all'interno (ma pure all'esterno) dello spogliatoio si sapeva da giorni. Anzi, da almeno tre settimane. Dopo 4 anni e 217 partite sulla panchina dell'Inter, termina l'avventura di Simone Inzaghi con i nerazzurri. Le ragioni di una scelta. L'addio del tecnico piacentino era nell'aria: andrà all'Al-Hilal, ricoperto dai petrodollari degli arabi che gli hanno offerto un contratto triennale da 25 milioni a stagione. Per inciso: la sconfitta della finale di Champions nulla c'entra, lui la decisione l'aveva già presa prima.

Leggi anche Marotta ringrazia Inzaghi: «Passione e sincerità! Decisione comune» - Un'era si chiude in casa Inter: Simone Inzaghi, dopo quattro stagioni di alti e bassi, saluta i nerazzurri.

