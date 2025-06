Inzaghi pronto per l’Al Hilal | ha chiesto tre big all’Inter | CM IT

Simone Inzaghi si prepara a una nuova avventura con l'Al-Hilal, ma prima di voltare pagina ha chiesto tre grandi nomi all'Inter. Questo passaggio segna non solo la fine di un ciclo per il tecnico piacentino, ma anche l'inizio di una tendenza crescente nel calcio: l’attrazione dei talenti europei verso il mondo arabo. La domanda è: che impatto avrà questa migrazione sulla Serie A? Un tema da seguire con attenzione!

L'allenatore piacentino lascia il club nerazzurro: per lui adesso c'è l'avventura con l'Al-Hilal in Arabia Saudita Si dividono le strade dell' Inter e di Simone Inzaghi dopo quattro stagioni intense, ricche di successi ma anche delusioni. Come l'amarissima finale di Champions League di sabato contro il Paris Saint-Germain, che di fatto ha sancito la fine del matrimonio tra le parti. " Abbiamo deciso di concludere un percorso magnifico ", le parole rilasciate da Inzaghi in una lettera sul sito ufficiale dell'Inter. Simone Inzaghi (foto Ansa) – Calciomercato.it Il vertice con Marotta e Ausilio è andato in scena nel primissimo pomeriggio, con l'allenatore piacentino che ha lasciato intorno alle 14.

