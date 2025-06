Inzaghi l’Inter | nella storia del club sarà sempre il tecnico della seconda stella

L'addio di Simone Inzaghi segna un capitolo cruciale nella storia dell'Inter, che ora guarda al futuro con la pesante eredità della “seconda stella”. Un momento che riflette le sfide e i cambiamenti del calcio moderno, dove ogni scelta è una scommessa su nuovi orizzonti. Inzaghi rimarrà nella memoria dei tifosi, simbolo di un’era di successi. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia nerazzurra? La curiosità è palpabile!

Ecco la nota dell’Inter per l’addio di Simone Inzaghi: “Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano – si legge sul sito nerazzurro –. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l’incontro avvenuto pochi minuti fa. La gestione di Inzaghi all’Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. Sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppa Italiane, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inzaghi, l’Inter: “nella storia del club, sarà sempre il tecnico della seconda stella”

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

