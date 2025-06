Inzaghi lascia l’Inter pronto a firmare con i sauditi dell’Al Hilal

La stagione calcistica si tinge di mistero: Simone Inzaghi, maestro della panchina interista, sembra pronto a salutare Milano per abbracciare un'avventura in Arabia Saudita con l'Al Hilal. Questo movimento non è solo una questione di club, ma un segnale chiaro della crescente attrattiva del calcio saudita, che punta ad ampliare il proprio raggio d'azione globale. Riuscirà Inzaghi a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano dall'Europa?

Va verso la conclusione l’avventura di Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter: il tecnico piacentino infatti è pronto a lasciare i nerazzurri per firmare un contratto con i sauditi dell’Al Hilal, dopo l’incontro avvenuto oggi con la dirigenza del club nerazzurro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche Como-Inter LIVE, formazioni ufficiali: Inzaghi lascia fuori 8 titolari - In vista della sfida di Como, l’Inter di Inzaghi sorprende lasciando in panchina otto titolari. Con poche alternative, i nerazzurri devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli per conquistare lo scudetto all’ultima giornata.

Segui queste discussioni sui social

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi lascia l'Inter, il tecnico pronto a firmare con l'Al Hilal

Come scrive ansa.it: Va verso la conclusione l'avventura di Simone Inzaghi da allenatore dell'Inter: il tecnico piacentino infatti è pronto a lasciare i nerazzurri per firmare un contratto con i sauditi dell'Al Hilal, ...

Calcio, Simone Inzaghi lascia l'Inter e va all'Al-Hilal

Si legge su tg24.sky.it: Dopo la sconfitta in finale di Champions e un confronto con la dirigenza, Simone Inzaghi ha scelto di chiudere la sua esperienza all’Inter dopo quattro anni. Il tecnico è pronto a ripartire ...

Inzaghi lascia l’Inter, pronto a firmare con i sauditi dell’Al Hilal

Da ildenaro.it: Va verso la conclusione l’avventura di Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter: il tecnico piacentino infatti è pronto a lasciare i nerazzurri per firmare un contratto con i sauditi dell’Al Hilal, dop ...