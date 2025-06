Inzaghi lascia l’Inter l’addio ufficializzato davanti a Marotta e Ausilio | andrà in Arabia

Simone Inzaghi lascia l'Inter dopo un incontro riservato con Marotta e Ausilio, segnando un capitolo chiuso in un club che ha vissuto alti e bassi. La sua prossima destinazione? L'Arabia, dove il calcio sta vivendo un'esplosione di investimenti e talenti. Questo addio, avvenuto pochi giorni dopo la delusione della finale di Champions, ci ricorda quanto sia volatile il mondo del calcio, dove ogni scelta può cambiare le sorti di una carriera. Cosa riserverà il

Simone Inzaghi dice addio all’Inter. Il tecnico lo ha ufficializzato a Piero Ausilio e Beppe Marotta in un faccia a faccia decisivo. L’incontro tanto atteso si è svolto in sede, con i protagonisti entrati addirittura da un ingresso “terziario” e non secondario. Tre giorni dopo la drammatica finale di Champions League persa contro il Psg, l’allenatore ha deciso di terminare qui la sua avventura nerazzurra e si trasferirà in Arabia, accettando la corte ultramilionaria dell’ Al-Hilal. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inzaghi lascia l’Inter, l’addio ufficializzato davanti a Marotta e Ausilio: andrà in Arabia

Leggi anche Como-Inter LIVE, formazioni ufficiali: Inzaghi lascia fuori 8 titolari - In vista della sfida di Como, l’Inter di Inzaghi sorprende lasciando in panchina otto titolari. Con poche alternative, i nerazzurri devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli per conquistare lo scudetto all’ultima giornata.

Segui queste discussioni sui social

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

#Inter, incontro in corso tra la dirigenza e #Inzaghi Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

La settimana calda dei fratelli Inzaghi: Simone incontra l'Inter valutando l'addio, Filippo è pronto per il Palermo

Lo riporta msn.com: La settimana calda dei fratelli Inzaghi. Appena il pallone ha smesso di rotolare, Simone e Filippo hanno iniziato a guardarsi concretamente intorno per valutare il proprio futuro. Al termine di ...

Inzaghi-Inter, il giorno dell'addio? In pole per la panchina c'è Fabregas, tutte le alternative

Riporta msn.com: Inzaghi-Inter: oggi il dentro o fuori del piacentino, ma Marotta e Ausilio già si guardano attorno. Dipenderà tutto dalla decisione dell'allenatore nerazzurro, a cui il ...

Inter-Inzaghi, il giorno del giudizio: summit decisivo, il tecnico resterà solo ad una condizione

Segnala fanpage.it: Giornata chiave per capire il futuro di Simone Inzaghi e dell'Inter: club e tecnico hanno in programma un vertice dove si decideranno i rispettivi destini ...