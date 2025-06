Inzaghi lascia l'Inter la decisione è solo sua | tutta la vicenda poteva essere gestita meglio

Simone Inzaghi dice addio all'Inter dopo quattro anni di emozioni, ma la sua decisione è solo sua. Un incontro di soli 45 minuti ha segnato la fine di un'era. Questo evento si inserisce in un contesto di cambiamenti nel calcio italiano, dove le scelte rapide stanno diventando la norma. Riflessione interessante: quanto influisce il dialogo tra allenatori e dirigenza nel plasmare il futuro delle squadre? La risposta potrebbe rivelarsi sorprendente!

E` durata quattro anni l`avventura di Simone Inzaghi alla guida dell`Inter, è durato tre quarti d`ora l`incontro con Marotta e Ausilio per sancire. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Como-Inter LIVE, formazioni ufficiali: Inzaghi lascia fuori 8 titolari - In vista della sfida di Como, l’Inter di Inzaghi sorprende lasciando in panchina otto titolari. Con poche alternative, i nerazzurri devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli per conquistare lo scudetto all’ultima giornata.

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

Inzaghi lascia l'Inter: 'In quattro anni ho dato tutto'

Segnala ansa.it: 'Ho dedicato alla squadra il primo e l'ultimo pensiero di ogni giornata' .Il club: 'Decisione presa di comune accordo dopo incontro' (ANSA) ...

Simone Inzaghi lascia l'Inter dopo 4 anni: "Ho dato tutto". Per lui un contratto con i sauditi dell'Al Hilal

Si legge su huffingtonpost.it: L'annuncio della società nerazzurra che ringrazia il tecnico per aver "riportato il club ai vertici del calcio italiano ed ...

Simone Inzaghi ha comunicato ufficialmente la sua decisione all’Inter

Da msn.com: Simone Inzaghi lascia l’Inter dopo quattro anni: vola all’Al Hilal. Fabregas favorito per la panchina nerazzurra, De Zerbi resta sullo sfondo.