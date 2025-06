Inzaghi lascia l' Inter il tecnico va in Arabia all' Al-Hilal Da Roberto De Zerbi a Cesc Fabregas chi sono le alternative

Simone Inzaghi saluta l'Inter e si prepara a una nuova avventura in Arabia Saudita, all'Al Hilal. Questo cambiamento segna una svolta nel panorama calcistico europeo, dove sempre più allenatori cercano opportunità lucrative all'estero. Chi prenderà il suo posto? Tra i nomi più chiacchierati ci sono Roberto De Zerbi e Cesc Fabregas. Un momento cruciale per il futuro dei nerazzurri, che dovranno trovare una guida capace di mantenere alta la competitività.

Simone Inzaghi lascia l'Inter dopo 4 stagioni. L'addio è stato sancito nell'incontro tra tecnico e dirigenti che si è tenuto non nel quartier generale dei nerazzurri, ma in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Inzaghi lascia l'Inter, il tecnico va in Arabia all'Al-Hilal. Da Roberto De Zerbi a Cesc Fabregas, chi sono le alternative

Leggi anche Como-Inter LIVE, formazioni ufficiali: Inzaghi lascia fuori 8 titolari - In vista della sfida di Como, l’Inter di Inzaghi sorprende lasciando in panchina otto titolari. Con poche alternative, i nerazzurri devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli per conquistare lo scudetto all’ultima giornata.

Segui queste discussioni sui social

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Inter-Inzaghi, il giorno del giudizio: summit decisivo, il tecnico resterà solo ad una condizione; Inzaghi, addio Inter dopo batosta Champions? La risposta dell'allenatore; Inzaghi: Se è stata la mia ultima panchina all'Inter? Vedremo.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi lascia l'Inter per l'Arabia, 'ho dato tutto'

Come scrive ansa.it: Niente ribaltoni, niente dietrofront: l'era di Simone Inzaghi all'Inter è ufficialmente conclusa.

Inzaghi lascia l'Inter, il tecnico pronto a firmare con l'Al Hilal

Riporta ansa.it: Va verso la conclusione l'avventura di Simone Inzaghi da allenatore dell'Inter: il tecnico piacentino infatti è pronto a lasciare i nerazzurri per firmare un contratto con i sauditi dell'Al Hilal, ...

Inzaghi scarica l'Inter, niente stagione numero cinque: Arabia esaudita per i milioni dell'Al-Hilal

Da tuttosport.com: Il tecnico lascia la panchina nerazzurra dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League, cedendo alle sirene arabe ...