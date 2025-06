Inzaghi lascia l’Inter e le teste per l’Arabia Saudita

Simone Inzaghi saluta l'Inter e vola in Arabia Saudita per una nuova avventura con l'Al Hilal, in un accordo da record da 44 milioni di sterline. Questa mossa non solo segna un cambiamento per l'allenatore, ma riflette anche il crescente fascino del calcio arabo, sempre più protagonista nel panorama mondiale. È interessante notare come le squadre saudite stiano attraendo talenti rinomati, segnando un nuovo capitolo nel calcio globale.

2025-06-03 18:01:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Inter ha confermato l’allenatore Simone Inzaghi è partito dal consenso reciproco. Ora Inzaghi si unisce alla squadra dell’Arabia Saudita Al Hilal con un redditizio bizzarro di due anni per un valore di £ 44 milioni. Il 49enne ha avuto un grande successo all’Inter da quando è entrato a far parte di Lazio nel 2021, portando i Nerazzurri a uno scudetto, due coppas Italia e tre supercoppas italiane. Marotta lode per Inzaghi. Il presidente tra l’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato sul sito ufficiale del club: “A nome del nostro principale azionista Oaktree e l’intero club, vorrei ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione mostrata e anche per la sincerità nella riunione di oggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche Como-Inter LIVE, formazioni ufficiali: Inzaghi lascia fuori 8 titolari - In vista della sfida di Como, l’Inter di Inzaghi sorprende lasciando in panchina otto titolari. Con poche alternative, i nerazzurri devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli per conquistare lo scudetto all’ultima giornata.

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

