Inzaghi lascia l’Inter 4 anni tra finali di Champions perse e scudetti sfumati

Simone Inzaghi saluta l'Inter dopo quattro anni intensi, caratterizzati da successi e delusioni. Con un trofeo di campionato, due Coppe Italia e tre Supercoppe, il tecnico ha lasciato il segno. Ma il peso delle finali di Champions perse e dei titoli svaniti per pochissimo fa riflettere. È il momento di riconsiderare la resilienza nel calcio moderno: si può costruire solo con le vittorie o è il viaggio a contare? La risposta è nei numeri.

Uno scudetto, due Coppa Italia e tre Supercoppa italiana. Ma anche due finali di Champions League perse in tre anni e due secondi posti in campionato evaporati uno per due punti e l’altro per una sola lunghezza. Alla fine è sempre una questione di numeri e quelli raccolti da Simone Inzaghi nel suo quadriennio nerazzurro sembrano lasciare un neppure troppo sottile velo di amarezza e quel profondo senso di incompiuto. Non basta la conquista della seconda stella nella stagione 2023-24 per rendere totalmente fulgida l’avventura del tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter. In 4 anni raccolti 331 punti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inzaghi lascia l’Inter, 4 anni tra finali di Champions perse e scudetti sfumati

Leggi anche Como-Inter LIVE, formazioni ufficiali: Inzaghi lascia fuori 8 titolari - In vista della sfida di Como, l’Inter di Inzaghi sorprende lasciando in panchina otto titolari. Con poche alternative, i nerazzurri devono vincere e sperare in un passo falso del Napoli per conquistare lo scudetto all’ultima giornata.

