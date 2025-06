Inzaghi la svolta tanto attesa | cresce una convinzione in casa Inter

In casa Inter si respira un'aria di attesa: Simone Inzaghi è al centro delle riflessioni dirigenziali. La sua permanenza potrebbe segnare una svolta cruciale per il club, specialmente in un contesto di rinnovamento che interessa tutta la Serie A. I tifosi sperano in un futuro luminoso e vincente, mentre la pressione cresce. Sarà l’allenatore a guidare l’Inter verso nuovi traguardi? La risposta è più vicina di quanto si pensi!

Il tecnico è il grande protagonista di queste ore, il suo futuro è ancora incerto: sta crescendo una convinzione nel club nerazzurro (LaPresse) – SerieANews.com Simone Inzaghi non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. La giornata di oggi potrebbe diventare decisiva, con un presunto incontro tra l’allenatore e Piero Ausilio proprio in queste ore. Il tecnico dovrà comunicare alla società i suoi dubbi, le sue richieste e persino le sue intenzioni, nel caso in cui le idee fossero già particolarmente chiare. Sullo sfondo l’Al-Hilal, il club arabo che dopo l’esonero di Jorge Jesus ha puntato tutto sul tecnico italiano. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inzaghi, la svolta tanto attesa: cresce una convinzione in casa Inter

Leggi anche Inter, colpo di scena Inzaghi: una svolta inattesa, Oaktree spiazza tutti - Un colpo di scena sconvolge l'Inter: Oaktree sorprende tutti, lasciando intendere una svolta inattesa per Simone Inzaghi.

Segui queste discussioni sui social

Finisce la storia tra #Inter e #Inzaghi:l'allenatore vola in Arabia al #AlHilal. Leggi la discussione

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inzaghi dentro o fuori: vertice con Marotta per decidere il futuro. Al tecnico la scelta: Fabregas in caso di addio

Si legge su msn.com: L'Inter del futuro è arrivata a un punto di svolta. Con Simone Inzaghi o senza Simone Inzaghi in panchina? Il detto e non detto degli ultimi giorni, prima e dopo la finale di Champions League persa br ...

L'Inter al bivio, attesa per la scelta di Inzaghi

Lo riporta ansa.it: Il giorno della verità è arrivato. Dopo la durissima sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l'Inter si prepara a sciogliere il nodo più delicato del suo presente: il ...

I dubbi di Inzaghi sul futuro: ricostruire un'Inter vincente o cedere alla sensazione di fine ciclo?

Scrive msn.com: Nei prossimi giorni l'incontro decisivo con Marotta: all'orizzonte i milioni arabi e un Mondiale per Club imminente ...