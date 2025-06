Inzaghi Juve il tecnico lascia l’Inter! Ha già comunicato alla società nerazzurra la sua prossima destinazione Tutti i dettagli

Inzaghi cambia rotta e abbandona l'Inter per un'avventura in Arabia Saudita con l'Al-Hilal. Questa scelta segna un trend crescente nel calcio mondiale, dove i grandi allenatori sono attratti da sfide esotiche e contratti generosi. Un punto che merita attenzione: la continua attrazione del mercato arabo per i talenti europei potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico nei prossimi anni. Curiosi di sapere come si evolverà questa storia?

Inzaghi Juve, il tecnico lascia l’Inter! Dove allenerà l’allenatore nella prossima stagione: ha già deciso il suo futuro. I dettagli. Simone Inzaghi lascia l’ Int er. Come riportato da Sky Sport, l’allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia Saudita, all’ Al-Hilal. L’incontro di oggi, dunque, si è risolto con la separazione tra le parti. Inzaghi, accostato anche alla panchina della Juve, volerà in Arabia Saudita accettando la ricchissima proposta dell’Al-Hilal. Il tecnico nerazzurro saluta così dopo la finale di Champions League. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inzaghi Juve, il tecnico lascia l’Inter! Ha già comunicato alla società nerazzurra la sua prossima destinazione. Tutti i dettagli

Leggi anche Inzaghi sceglie la Juve: spuntano fuori le cifre - Simone Inzaghi potrebbe essere il prossimo grande colpo della Juventus, con cifre già sul tavolo che fanno sognare i tifosi.

Segui queste discussioni sui social

Finisce la storia tra #Inter e #Inzaghi:l'allenatore vola in Arabia al #AlHilal. Leggi la discussione

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inzaghi-Inter, è divorzio. Il tecnico lascia il club nerazzurro: le ultimissime

Come scrive laziopress.it: Una separazione preannunciata da diversi giorni quella tra Inter e Simone Inzaghi. Dopo l'ennesimo colpo stagionale nella finale ...

Inzaghi ha deciso, lascia l'Inter e vola in Arabia: tutti i dettagli

Riporta lalaziosiamonoi.it: Dopo quattro anni Simone Inzaghi dice addio l'Inter. Come annunciato da Fabrizio Romano, il tecnico ha deciso di lasciare il club nerazzurro durante l'incontro con la società ed è ora pronto a volare ...

L’inter è senza allenatore: Simone Inzaghi lascia subito il club nerazzurro e va all’Al Hilal

Lo riporta fanpage.it: Dopo il confronto di oggi con la dirigenza dell'Inter, Simone Inzaghi ha deciso di lasciare subito la panchina nerazzurra e accasarsi all'Al Hilal: dirigerà ...