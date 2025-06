Inzaghi-Inter subito rivali? L’assurda coincidenza del Mondiale per Club!

Simone Inzaghi e l'Inter a un passo dalla separazione, ma il destino potrebbe riservare loro un incontro inaspettato. Con il Mondiale per Club all'orizzonte, l'allenatore e la sua ex squadra potrebbero ritrovarsi da avversari sul palcoscenico mondiale. Un legame che si trasforma in rivalità in sole due settimane: quanto può cambiare in così poco tempo? Non perdere l’occasione di scoprire come il calcio possa mescolare emozioni e competizione!

Simone Inzaghi e l’Inter si separano ma potrebbero ritrovarsi a breve, seppur da rivali. L’imminente partecipazione al Mondiale per Club di Inter e Al Hilal rende tutto possibile. IL COLLANTE – Amici, sconosciuti, rivali: nel giro di due settimane l’intimo rapporto tra Simone Inzaghi e l’Inter potrebbe trasformarsi radicalmente, assumendo sembianze impensabili. Chi avrebbe potuto immaginare, fino a pochi giorni fa, che il condottiero nerazzurro delle ultime quattro stagioni sarebbe potuto addirittura diventare un avversario? Eppure è quello che dicono i fatti oggi, dopo l’annuncio dell’addio in nerazzurro e quello, ancora ufficioso, del sì all’Al Hilal da parte del tecnico piacentino. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi-Inter subito rivali? L’assurda coincidenza del Mondiale per Club!

