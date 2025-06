Inzaghi-Inter oggi l' incontro | il tecnico sempre più orientato ad accettare la proposta araba

Inzaghi pronto a lasciare l'Inter? La notizia scuote il mondo del calcio, rivelando un trend di allenatori italiani pronti a cercare nuove sfide all'estero. L'Al Hilal sembra avere in mente un progetto ambizioso e non è un caso che i club arabi stiano investendo sempre di più nel talento nostrano. Un addio che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il tecnico e per il futuro nerazzurro. Resta da vedere chi prenderà il suo posto!

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Inzaghi-Inter, oggi l'incontro: il tecnico sempre più orientato ad accettare la proposta araba

Riporta gazzetta.it: Esattamente quattro anni dopo il suo insediamento sulla panchina nerazzurra, l'allenatore nerazzurro pare intenzionato a dire addio: l'Al Hilal è convinto della firma già domani ...

