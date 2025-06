Inzaghi Inter oggi l’incontro decisivo! Ausilio già in sede si attende l’arrivo del tecnico | le ultime

Oggi è il giorno della verità per Simone Inzaghi e l'Inter. Il direttore sportivo Ausilio è già in sede, pronto a definire il destino del tecnico nerazzurro. In un clima di incertezze, la scelta di oggi avrà ripercussioni non solo sulla squadra, ma sull'intero campionato. Con un'Inter sempre più competitiva, chi guiderà la panchina potrebbe fare la differenza nella corsa al titolo. Restate sintonizzati!

sul futuro della panchina nerazzurra. Non si andrà oltre la giornata di oggi per capire quello che sarà il futuro di Simone Inzaghi, con l’incontro previsto a breve in sede con i dirigenti dell’ Inter. Come fa sapere Sky Sport, sia il direttore sportivo Piero Ausilio che il presidente Beppe Marotta si trovano già in Viale della Liberazione, in attesa dell’arrivo dell’allenatore. INZAGHI INTER – « Non sappiamo se sarà un pranzo o un caffè dopo pranzo, nel primo pomeriggio. Abbiamo visto entrare prima Piero Ausilio, credo il presidente Beppe Marotta sia già dentro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, oggi l’incontro decisivo! Ausilio già in sede, si attende l’arrivo del tecnico: le ultime

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

