Inzaghi-Inter oggi il faccia a faccia decisivo! Futuro appeso a un filo – CdS

Oggi è il giorno del faccia a faccia tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell’Inter: un incontro che potrebbe segnare il futuro del club. Dopo la delusione in finale di Champions, l’allenatore è sulla graticola e la società cerca risposte chiare. Con il Mondiale per Club all'orizzonte, la pressione aumenta. Sarà in grado Inzaghi di rialzare la testa o il suo percorso si fermerà qui? La tensione è palpabile!

Il giorno della verità è arrivato. Oggi Simone Inzaghi incontrerà i vertici dell’Inter per decidere il proprio futuro sulla panchina nerazzurra. Dopo la pesante sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, lo scenario si è complicato e il club ha bisogno di certezze immediate, anche in vista del Mondiale per Club alle porte. La parola ora spetta all’allenatore piacentino. GIORNO DECISIVO – Simone Inzaghi oggi dovrà sciogliere i dubbi sulla sua volontà di proseguire un ciclo che ha regalato traguardi importanti, ma che ha anche lasciato cicatrici profonde. La dirigenza, da parte sua, ha ribadito tramite il presidente Beppe Marotta l’intenzione di continuare con Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi-Inter, oggi il faccia a faccia decisivo! Futuro appeso a un filo – CdS

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Approfondimenti da altre fonti

Inter tra Inzaghi e Fabregas: è il giorno del dentro e fuori

corrieredellosport.it scrive: Il tecnico piacentino deciderà dopo il faccia a faccia con la società. In caso di addio è pronto lo spagnolo che ieri è stato allertato ...

Inzaghi-Inter, oggi l'incontro: il tecnico sempre più orientato ad accettare la proposta araba

Lo riporta gazzetta.it: Esattamente quattro anni dopo il suo insediamento sulla panchina nerazzurra, l'allenatore nerazzurro pare intenzionato a dire addio: l'Al Hilal è convinto della firma già domani ...

Inter-Inzaghi, il giorno del giudizio: summit decisivo, il tecnico resterà solo ad una condizione

Si legge su fanpage.it: Giornata chiave per capire il futuro di Simone Inzaghi e dell'Inter: club e tecnico hanno in programma un vertice dove si decideranno i rispettivi destini ...