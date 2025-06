Inzaghi-Inter non si va oltre oggi! Atteso in sede Luis Henrique – Sky

Oggi è un giorno cruciale per l'Inter: Inzaghi si prepara a un confronto decisivo che potrebbe segnare il futuro della squadra. Mentre Luis Henrique è atteso per la firma, il mercato degli allenatori è più caldo che mai, con nomi di spicco pronti a cambiare maglia. La scelta del club non riguarda solo il presente, ma delineerà il percorso verso la prossima stagione. Chi avrà la meglio? Scoprilo con noi!

Inzaghi e l'Inter oggi si vedranno in sede per definire una volta per tutte il futuro di entrambe le parti. Intanto, Luis Henrique nel pomeriggio firmerà. IL FUTURO DI INZAGHI SI DECIDE OGGI – Giornatina sicuramente non banale in casa. Oggi si decide chi sarà il prossimo allenatore della Beneamata, se Simone Inzaghi o se si andrà su un nuovo profilo dopo ben 4 anni. Andrea Paventi, in collegamento dalla sede del club per Sky Sport 24, ha raccontato le ultime indiscrezioni: « Siamo qui davanti alla sede, abbiamo visto entrare Ausilio, crediamo che Marotta sia dentro, non è ancora arrivato Inzaghi.

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

