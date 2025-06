Inzaghi Inter l’Al Hilal continua a spingere | pronti tre colpi super la situazione

Inzaghi è al centro di un assedio da parte dell'Al Hilal, ma l'Inter non è intenzionata a lasciarlo andare. Mentre il club saudita prepara tre colpi da maestro, la dirigenza nerazzurra è pronta a blindare il suo allenatore, simbolo di una squadra che punta a riportare il calcio italiano ai vertici. Riuscirà Inzaghi a resistere alle sirene del mercato? Il futuro del nostro campionato potrebbe dipendere da questa scelta!

Inzaghi Inter, le ultime sul futuro dell’allenatore nerazzurro nel mirino dell’Al Hilal dall’Arabia Saudita. Tutti i dettagli in merito. Gianluca Di Marzio ha analizzato a Sky Sport il futuro di Simone Inzaghi con l’ Inter dopo le voci dall’ Arabia Saudita. INZAGHI INTER – «Il giorno della verità per il futuro della panchina dell’Inter. Ci sarà un incontro nel corso del pomeriggio con Marotta e Ausilio. Inzaghi era ieri ancora indeciso e nel confronto con la società valuterà se continuare o meno. Il club ha preallertato, senza incontrarli, Fabregas e De Zerbi ce chiederanno garanzie tecniche per lasciare rispettivamente Como e OM. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, l’Al Hilal continua a spingere: pronti tre colpi super, la situazione

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

