Inzaghi-Inter incontro a breve? C’è forte indizio! La situazione – Sky

Ore cruciali per l’Inter: si avvicina un incontro chiave tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta. In un momento in cui il club sta cercando di risollevare le proprie sorti dopo alti e bassi stagionali, la decisione sul futuro dell'allenatore potrebbe segnare una svolta decisiva. Quale sarà il destino della squadra? La tensione cresce e i tifosi aspettano con ansia.

Nei prossimi minuti potrebbe scattare definitivamente l’incontro tra Simone Inzaghi e l’Inter. Le ultime dalla sede dei nerazzurri, dove presto si deciderà il futuro di ambo le parti. ORE CRUCIALI PER IL FUTURO DELL’INTER – Cresce l’attesa per il summit in sede tra la dirigenza nerazzurra, con a capo Beppe Marotta e Piero Ausilio, e Simone Inzaghi. Oggi si capirà se l’allenatore dei nerazzurri, nella prossima stagione, sarà ancora il tecnico piacentino o uno tra Cesc Fabregas o Roberto De Zerbi ( i due candidati più forti ). Appostato sotto la sede del club meneghino Andrea Paventi. Il collega di Sky Sport ha dato nuovi aggiornamenti nell’edizione di calciomercato: « Simone Inzaghi ha lasciato la sua residenza, il suo appartamento e c’è da capire se si stia dirigendo verso la sede dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi-Inter, incontro a breve? C’è forte indizio! La situazione – Sky

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Segui queste discussioni sui social

Inter, in uscita #Bisseck. Ci sono stati sondaggi dall'estero, tra cui anche #Premier.Intanto si aspetta di risolvere il nodo legato a #Inzaghi.#Calciomercato Leggi la discussione

.@[email protected], in caso di addio di Simone #Inzaghi, previsti contatti con Cesc #Fabregas e Roberto #DeZerbi. La situazione Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inzaghi-Inter, oggi l'incontro: il tecnico sempre più orientato ad accettare la proposta araba

Lo riporta gazzetta.it: Esattamente quattro anni dopo il suo insediamento sulla panchina nerazzurra, l'allenatore nerazzurro pare intenzionato a dire addio: l'Al Hilal è convinto della firma già domani ...

Inzaghi, oggi il vertice con la dirigenza dell’Inter: c’è aria di divorzio e l’Arabia lo aspetta…

Riporta calcionews24.com: Inter, possibile il divorzio con Simone Inzaghi: l’Arabia Saudita lo tenta e il tecnico è insoddisfatto di un’aspetto in particolare Il 3 giugno 2021 Simone Inzaghi veniva ufficialmente annunciato com ...

Inter, se Inzaghi va via Fabregas in pole. Doveva essere nerazzurro già nel 2003...

Lo riporta gazzetta.it: L'attuale tecnico del Como a 16 anni stava per accettare la proposta di Ausilio, poi scelte l'Arsenal. Ha fatto una gran carriera da calciatore, e ha imparato da Wenger, Pep e Conte l'arte di allenare ...