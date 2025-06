Inzaghi Inter il tecnico indirizzato verso l’addio? Il club pone le condizioni per la permanenza | dal rinnovo al mercato ma fondamentale sarà…

Il futuro di Simone Inzaghi all'Inter è appeso a un filo: oggi si svolgerà un incontro cruciale tra il tecnico e la dirigenza. Mentre il mercato si riempie di voci e speranze, entra in gioco una questione fondamentale: quali saranno le condizioni per il rinnovo? In un calcio sempre più dinamico e competitivo, ogni scelta può segnare la differenza. L’Inter è pronta a investire sul suo futuro? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Inzaghi Inter, il tecnico indirizzato verso l’addio? Il club pone le condizioni per la permanenza: dal rinnovo al mercato. I dettagli. Se la notte avrà portato consiglio a Simone Inzaghi lo si capirà soltanto oggi, giorno del tanto atteso incontro tra lui e la società Inter per decidere se continuare insieme per il prossimo anno o se separarsi dopo che sono passati esattamente 4 anni dall’inizio della sua avventura in nerazzurro. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il tecnico piacentino non è il solo a porre delle condizioni per la sua permanenza: anche il club si aspetta di ricevere alcune rassicurazioni dall’allenatore per poter proseguire assieme. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, il tecnico indirizzato verso l’addio? Il club pone le condizioni per la permanenza: dal rinnovo al mercato, ma fondamentale sarà…

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Inzaghi, il giorno del giudizio: summit decisivo, il tecnico resterà solo ad una condizione

fanpage.it scrive: Giornata chiave per capire il futuro di Simone Inzaghi e dell'Inter: club e tecnico hanno in programma un vertice dove si decideranno i rispettivi destini ...

Inzaghi-Inter, è il giorno decisivo: quel tarlo nella testa dell'allenatore e il rinnovo senza rilancio di Marotta

Da msn.com: Se nel vertice di oggi Simone deciderà di non essere più l’allenatore dei nerazzurri e di accettare l’offerta choc degli arabi dell’Al Hilal, non ci saranno troppi discorsi da fare. Fabregas il nome i ...

Inter e Inzaghi, domani giorno decisivo: la proposta del club, i dubbi di Simone, l'indizio social della moglie, spunta Vieira

Come scrive sport.virgilio.it: Inzaghi, domani l'incontro decisivo tra l'allenatore e la dirigenza nerazzurra: futuro in Arabia Saudita per il tecnico? Intanto, si valutano le alternative, spunta il nome di Vieira ...