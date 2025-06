Inzaghi Inter il comunicato del club | Sarà per sempre ricordato come il mister della Seconda Stella

Simone Inzaghi saluta l'Inter dopo quattro anni indimenticabili, lasciando un'eredità che avrà il sapore della seconda stella. La sua guida ha segnato un'epoca, contribuendo a una rinascita calcistica che ha riportato i nerazzurri in vetta. Questo cambiamento riflette un trend nel calcio moderno, dove la ricerca di nuovi stimoli è fondamentale. Riuscirà l'Inter a trovare un successore all'altezza? La sfida è aperta!

Inzaghi Inter, dopo quattro anni esatti, termina ufficialmente l’avventura del tecnico piacentino in nerazzurro. Il comunicato del club. Dal 3 giugno 2021 al 3 giugno 2025: è durata quattro anni esatti l’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’ Inter. Le strade del tecnico di Piacenza e del club nerazzurro si separano dopo il tristissimo epilogo in Champions League, con una finale contro il PSG persa per 5-0 che passerà alla storia come una delle serate più nere nella storia meneghina. Inzaghi, in ogni caso, è stato tanto altro. A Milano ha portato il leggendario Scudetto della Seconda Stella e cinque altri trofei, che lo hanno reso il terzo allenatore più vincente nella storia dell’Inter dopo Helenio Herrera e Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Internews24.com