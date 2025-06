Inzaghi-Inter è finita | il tecnico ha deciso va in Arabia

Sancito il divorzio al termine del confronto in sede. Simone ha accettato la proposta faraonica dell'Al Hilal e volerà a Riad nel weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi-Inter, è finita: il tecnico ha deciso, va in Arabia

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Segui queste discussioni sui social

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

#Inter, incontro in corso tra la dirigenza e #Inzaghi Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Russa: "Inzaghi? Per Inter ok se resta, ma per lui esperienza nuova sarebbe positiva" - Video

msn.com scrive: (Adnkronos) - "Se devo pensare all'Inter, alla società, penso che Inzaghi dovrebbe rimanere". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interpellato dall'AdnKronos sul futuro del tecnico del ...

Inter-Inzaghi, il giorno del giudizio: summit decisivo, il tecnico resterà solo ad una condizione

Scrive fanpage.it: Giornata chiave per capire il futuro di Simone Inzaghi e dell'Inter: club e tecnico hanno in programma un vertice dove si decideranno i rispettivi destini ...

Inzaghi valuta l’addio, l’Inter torna a pensare ad un grande ex

Si legge su msn.com: Mentre si attende l’esito del vertice con Inzaghi, un’ipotesi suggestiva torna a circolare con insistenza per la guida tecnica della prossima stagione. La giornata odierna può segnare uno snodo nel pe ...