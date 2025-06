Inzaghi-Inter | dentro o fuori! Intanto arriva il nuovo centravanti

Ore decisive per Simone Inzaghi: oggi si decide il suo futuro sulla panchina dell'Inter. Mentre la dirigenza si prepara a dare il benvenuto al nuovo centravanti Luis Henrique, si intensificano le speculazioni su un possibile cambiamento. Questo momento critico non riguarda solo il mister, ma riflette una tendenza più ampia nel calcio moderno: la ricerca incessante di performance e innovazione. Chi sarà a guidare la squadra verso nuove vette? La risposta è a un passo!

Ore cruciali per il futuro sulla panchina nerazzurra del tecnico. La dirigenza, dopo il colpo Luis Henrique, lavora per rinforzare l'attacco Giornata campale oggi per il futuro di Simone Inzaghi, con il vertice in programma nel pomeriggio con l' Inter che scioglierà tutti i dubbi sul destino in nerazzurro del tecnico piacentino. Inzaghi e Marotta (LaPresse) – Calciomercato.it La tentazione Al-Hilal è sempre più forte per l'ex Lazio, con la società che invece vorrebbe continuare il matrimonio con l'allenatore nonostante la figuraccia in mondovisione nella finalissima di Champions League persa sabato per 5-0 contro il Paris Saint-Germain.