Simone Inzaghi saluta l'Inter, e i messaggi di Bisseck, Pavard e Calhanoglu ne segnano l’importanza. Non solo un allenatore, ma un leader capace di ricompattare la squadra nei momenti difficili. Questo passaggio di consegne apre a nuove opportunità: chi sarà il prossimo a sedere sulla panchina interista? In un calcio sempre più imprevedibile, le scelte strategiche diventeranno cruciali per il futuro dei nerazzurri. La sfida è appena iniziata!

Inzaghi Inter, Bisseck, Pavard e Calhanoglu si aggiungono alla lista di giocatori che hanno salutato il tecnico piacentino sui social: i loro messaggi. Sarà difficile prendere il posto di Simone Inzaghi sulla panchina dell’ Inter. Il tecnico piacentino lascia i nerazzurri dopo la roboante batosta subita dal PSG in finale di Champions League, ma lascia alle sue spalle un percorso estremamente positivo. Sei trofei, tra i quali lo Scudetto della Seconda Stella, e tantissimi giocatori valorizzati, che gli sono ancora affezionatissimi. Un principio evidenziato dai tanti giocatori dell’Inter che hanno deciso di salutarlo sui social. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, anche Bisseck, Pavard e Calhanoglu salutano il tecnico: i loro messaggi

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

