Inzaghi e l'Inter subito contro? Possono sfidarsi al Mondiale per Club

Simone Inzaghi e l’Inter si separano, ma il destino potrebbe farli rincontrare sul palcoscenico del Mondiale per Club. Questo torneo, sempre più importante nel panorama calcistico globale, rappresenta un’opportunità unica per entrambi. Immaginate la tensione di una sfida tra l’ex tecnico e la sua ex squadra: una storia di addii che si trasforma in una battaglia sul campo! Gli appassionati non possono perderlo!

L`Inter e Simone Inzaghi si dicono addio, ma potrebbero essere avversari presto: già al Mondiale per Club. E` ufficiale la separazione tra i. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Simone #Inzaghi saluta l'#Inter e vola in #Arabia. Leggi la discussione

Finisce la storia tra #Inter e #Inzaghi:l'allenatore vola in Arabia al #AlHilal. Leggi la discussione

Drei Tage nach dem 0:5-Debakel im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain hat Trainer Simone Inzaghi seinen Abschied von Inter Mailand verkündet. „Nach vier Jahren, in denen ich alles gegeben habe, ist für mich die Zeit gekommen,… Leggi la discussione

Wenige Tage vor dem Finale der UEFA Champions League gibt es Aufregung um ein saudi-arabisches Topangebot für Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi. Medienberichten zufolge bietet der Verein al-Hilal dem Coach einen Zweijahresvertrag für e… Leggi la discussione

