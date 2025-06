Inzaghi e Inter | è finita! Va in Arabia Saudita

Simone Inzaghi e l'Inter si separano dopo un quarto d’ora di successi. Con uno scudetto e due finali di Champions League nel suo palmarès, il tecnico ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita, un mercato che sta attirando sempre più talenti. Questo addio segna non solo la fine di un'era per i nerazzurri, ma anche il riflesso di un cambiamento globale nel calcio. Cosa ci riserverà il futuro?

Tra Simone Inzaghi e l’Inter è finita. Quattro anni con uno scudetto, due finali Champions League, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane: il tecnico ha informato il club di considerare concluso il suo percorso in nerazzurro con un anno d’anticipo sulla scadenza del contratto nel giugno 2026. Un esito che sembrava scritto dopo la debacle di Monaco di Baviera contro il Psg, quello che rimarrà l’ultimo atto di un ciclo bellissimo con un finale da cancellare. Non c’è stato spazio per nessun rilancio da parte dell’Inter che, pure, avrebbe voluto proseguire mettendo sul piatto anche un prolungamento di contratto con adeguamento dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Inzaghi e Inter: è finita! Va in Arabia Saudita

