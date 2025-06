Inzaghi dice addio all’Inter | la clamorosa decisione filtra dall’incontro

Simone Inzaghi, un capitolo che si chiude per l'Inter. Dopo un incontro decisivo, l'allenatore piacentino ha annunciato la sua intenzione di lasciare il club nerazzurro. Una scelta inaspettata che scuote il mondo del calcio, in un momento in cui le squadre cercano stabilità e visione a lungo termine. Questo addio non è solo una separazione, ma l'inizio di una nuova era: chi sarà il prossimo a guidare il club verso nuovi traguardi?

Simone Inzaghi ha scelto quello che sarà il suo futuro e lo ha appena comunicato all’Inter: l’allenatore piacentino dice addio al club nerazzurro. DECISIONE DEFINITIVA – È andato scena in queste ore il tanto atteso incontro tra Simone Inzaghi e l’Inter, tutto incentrato sul tema futuro. La decisione definitiva lascia attonito tutto l’ambiente: l’allenatore piacentino, dopo quattro anni a Milano, dice addio al club nerazzurro. La sua carriera proseguirà in Arabia Saudita, dove ha intenzione di accettare la proposta dell’Al-Hilal. Fondate, dunque, le voci emerse nell’ultima settimana, proprio prima della finale di Champions League. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi dice addio all’Inter: la clamorosa decisione filtra dall’incontro

