Inzaghi dice addio all’Inter e vola in Arabia all’Al Hilal

Simone Inzaghi lascia l'Inter per intraprendere una nuova avventura all'Al Hilal in Arabia Saudita. Un passo che sottolinea un trend crescente: molti allenatori europei scelgono il Medio Oriente per progetti ambiziosi e contratti allettanti. L'addio di Inzaghi, carico di emozione, testimonia la trasformazione del calcio globale, dove le opportunità si ampliano oltre i confini tradizionali. Curiosi di scoprire come risponderà l'Inter a questa sfida?

«Cara famiglia nerazzurra è venuto per me il momento di salutare questo club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all'Inter

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Simone Inzaghi dice addio all'Inter: accetterà l'offerta dell'Al Hilal

Chi sarà l'allenatore dell'Inter al Mondiale per Club e nella prossima stagione? Il tempo dell'attesa e dell'incertezza è finito, Simone Inzaghi e il dg nerazzurro Beppe Marotta si sono incontrati in ...

UFFICIALE, Inzaghi dice addio all’Inter: caccia al nuovo allenatore

È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all'Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata.

Inter, Inzaghi dice addio: il tecnico accetta l'offerta dell'Al Hilal, guadagnerà 60 milioni

Si chiude dopo 4 anni l'avventura di Simone Inzaghi all'Inter: il tecnico ha scelto di non continuare accettando l'offerta dell'Al Hilal. Per lui pronti 60 milioni di euro per tre anni