Inzaghi d’Arabia? Pare di sì Fahd bin Nafel è in viaggio verso Milano Gazzetta

Il futuro di Simone Inzaghi è appeso a un filo: tra le sirene dell’Al-Hilal e il richiamo della sua Inter. Mentre il presidente Fahd bin Nafel atterra a Milano, si fa sempre più intenso il dibattito sulle scelte strategiche nel mondo del calcio, dove gli allenatori diventano pedine centrali in un mercato che non dorme mai. Sarà Inzaghi a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera o si lancerà in questa nuova avventura?

È in corso la riunione tra il tecnico Simone Inzaghi e l ‘Inter per capire quale sarà il futuro del tecnico, se proseguirà sulla panchina nerazzurra o si lascerà attirare dalle sirene arabe dell’Al-Hilal. La Gazzetta dello Sport riporta: “L’aereo di Fahd bin Nafel, presidente dell’Al-Hilal, è attualmente in viaggio da Parigi verso Milano. Chiaramente l’obiettivo è quello di incontrare Simone Inzaghi, ma non solo: si punta pure a convincere Theo Hernandez dopo il primo “no” del milanista. Il direttore sportivo nerazzurro è uscito dalla sede intorno alle 13.45 per andare a pranzo e non è ancora rientrato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inzaghi d’Arabia? Pare di sì, Fahd bin Nafel è in viaggio verso Milano (Gazzetta)

Leggi anche In Arabia Saudita sono convinti: il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal (20 milioni a stagione) - In Arabia Saudita sono convinti che il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal, ricevendo 20 milioni di euro a stagione.

Inter, in uscita #Bisseck. Ci sono stati sondaggi dall'estero, tra cui anche #Premier.Intanto si aspetta di risolvere il nodo legato a #Inzaghi.#Calciomercato Leggi la discussione

.@[email protected], in caso di addio di Simone #Inzaghi, previsti contatti con Cesc #Fabregas e Roberto #DeZerbi. La situazione Leggi la discussione

