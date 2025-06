Inzaghi d’Arabia | addio mia bella Inter mai più ti rivedrò Il demone Simone va all’Al Hilal Gazzetta

Simone Inzaghi dice addio all'Inter e abbraccia l'Al Hilal, segnando un capitolo che anticipa l'affermazione del calcio arabo. La scelta di Inzaghi non è solo una questione economica, ma un trend che sta emergendo: i grandi allenatori cercano nuove sfide in contesti inediti. Con i “dollaroni” sul tavolo, il demone piacentino dimostra che il calcio non ha confini. Riuscirà a scrivere una nuova storia di successo?

Inzaghi d’Arabia: addio mia bella Inter, mai più ti rivedrò. Simone va all’Al Hilal. Simone Inzaghi ha scelto il calcio che conta. Va in Arabia Saudita. Almeno secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. E saluta l’Inter. È finita così tra l’Inter e il tecnico piacentino, il demone si converte all’Islam. O meglio, ai dollaroni. La cifra è di quelle importanti. Pare trenta milioni di euro netti l’anno per due anni. Siamo a sessanta. Se va male, cinquanta. Una scelta di vita. Scrive la Gazzetta che sarà a Riad già nel weekend, a questo punto sarà in panchina già al Mondiale per club. L’Inter andrà su Fabregas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inzaghi d’Arabia: addio mia bella Inter, mai più ti rivedrò. Il demone Simone va all’Al Hilal (Gazzetta)

Leggi anche In Arabia Saudita sono convinti: il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal (20 milioni a stagione) - In Arabia Saudita sono convinti che il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal, ricevendo 20 milioni di euro a stagione.

Segui queste discussioni sui social

Finisce la storia tra #Inter e #Inzaghi:l'allenatore vola in Arabia al #AlHilal. Leggi la discussione

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Simone Inzaghi ha detto addio: va in Arabia Saudita

Da sportal.it: E' finito il ciclo nerazzurro del tecnico piacentino: ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal e parteciperà al Mondiale per club ...

Inzaghi è Inter: è finita! Va in Arabia Saudita

Riporta panorama.it: Simone Inzaghi lascia l’Inter. Addio comunicato nell’incontro con Marotta, va in Arabia Saudita sulla panchina dell’Al Hilal Simone Inzaghi lascia l’Inter. Addio comunicato nell’incontro con Marotta, ...

Inzaghi al passo d'addio. È stato amore vero, ma ecco cosa è mancato

Da msn.com: Il tecnico propenso ad accettare i milioni arabi. Tanti successi, ma pure qualche passo falso e la disfatta di Monaco ...