Inzaghi-Al-Hilal l'analisi della rosa | da Koulibaly a Milinkovic e l'obiettivo Theo Hernandez

Inzaghi si lancia in un'avventura araba, pronto a plasmare un'Al-Hilal stellare. Con nomi del calibro di Koulibaly e Milinkovic, la squadra promette scintille sul campo. E non è solo una questione di mercato: questo trasferimento segna un trend crescente nel calcio, dove gli allenatori di alto profilo cercano nuove sfide e opportunità. Un punto d'interesse? L'obiettivo ambizioso di assicurarsi Theo Hernandez, un colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra!

Sarà un Inzaghi d`Arabia, quello che ha deciso di lasciare l`Inter per accettare la super proposta dell`Al-Hilal. Gli arabi hanno colpito di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Al Hilal sta ancora aspettando Simone Inzaghi dopo il no di Xavi - Al Hilal è in attesa di una risposta da Simone Inzaghi dopo il rifiuto di Xavi. La situazione si fa interessante mentre il club cerca di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Finisce la storia tra #Inter e #Inzaghi:l'allenatore vola in Arabia al #AlHilal. Leggi la discussione

#Inter, #Inzaghi lascia il club. L'allenatore ha comunicato la decisione di andare in Arabia al #AlHilal Leggi la discussione

Wenige Tage vor dem Finale der UEFA Champions League gibt es Aufregung um ein saudi-arabisches Topangebot für Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi. Medienberichten zufolge bietet der Verein al-Hilal dem Coach einen Zweijahresvertrag für e… Leggi la discussione

