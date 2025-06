Inzaghi Al Hilal blitz in Europa dei sauditi | cresce la fiducia in attesa della decisione del tecnico! Il punto

Il calcio europeo è in subbuglio e la corte dell'Al Hilal a Simone Inzaghi ne è la prova. Mentre i club sauditi intensificano gli investimenti per attrarre i migliori talenti, la decisione del tecnico dell'Inter potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del calcio globale. È interessante notare come il fascino delle ricchezze qatariote stia ora coinvolgendo anche le squadre di Serie A. Riuscirà Inzaghi a resistere alla tentazione?

sul futuro dell'allenatore. L' Al Hilal continua a credere ne buon esito della sua corte sfrenata per Simone Inzaghi. In attesa dell'incontro di oggi tra il tecnico e la società Inter, stando a quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano su X, la dirigenza del club Saudita è già arrivata in Europa e attenderebbe soltanto il via libera da parte dell'allenatore piacentino per affondare il colpo.??? Al Hilal management, arriving in Europe to advance on summer plans as they expect Simone Inzaghi to accept head coach job after meeting with Inter later today.

Leggi anche Al Hilal sta ancora aspettando Simone Inzaghi dopo il no di Xavi - Al Hilal è in attesa di una risposta da Simone Inzaghi dopo il rifiuto di Xavi. La situazione si fa interessante mentre il club cerca di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Inter, in uscita #Bisseck. Ci sono stati sondaggi dall'estero, tra cui anche #Premier.Intanto si aspetta di risolvere il nodo legato a #Inzaghi.#Calciomercato Leggi la discussione

.@[email protected], in caso di addio di Simone #Inzaghi, previsti contatti con Cesc #Fabregas e Roberto #DeZerbi. La situazione Leggi la discussione

