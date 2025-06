Inzaghi a Palermo apre il valzer delle panchine Modena idea D' Angelo Monza ed Empoli cambiano

Il valzer delle panchine è ufficialmente iniziato! Con Inzaghi a Palermo, il calcio italiano si prepara a una rivoluzione: Modena cerca D'Angelo, Monza ed Empoli si riorganizzano e Galliani punta su Bianco. E non è finita: Bari pensa a Donati per rimpiazzare Longo. In un contesto di cambiamenti così rapidi, quale allenatore avrà l'intuizione vincente? La sfida è aperta, e la tensione cresce!

Galliani è pronto ad affidare la sua squadra a Bianco. Bari: spunta il nome di Donati per il dopo-Longo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi a Palermo apre il valzer delle panchine. Modena, idea D'Angelo. Monza ed Empoli cambiano

Leggi anche Pisa, il futuro di Filippo Inzaghi è tutto da scrivere: sullo sfondo c'è il Palermo - Pisa, il futuro di Filippo Inzaghi è tutto da scrivere, con il Palermo a fare da sfondo. Inzaghi ha coltivato una dote rara nel calcio: la programmazione.

Ne parlano su altre fonti

Inzaghi a Palermo apre il valzer delle panchine. Modena, idea D'Angelo. Monza ed Empoli cambiano; Inzaghi-Pisa, l’addio che scontenta tutti. Ora il valzer delle panchine; Serie A, al via il valzer delle panchine: Cagliari e Nicola alla finestra; Inzaghi-Pisa, l’addio che scontenta tutti. Ora il valzer delle panchine. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inzaghi-Pisa, l’addio che scontenta tutti. Ora il valzer delle panchine

Segnala msn.com: Il cambio di allenatore sembra sempre più imminente, con Inzaghi pronto ad ascoltare offerte. Ci sono anche delle certezze, però: confermatissimo per il futuro il direttore sportivo Vaira ...

Inzaghi-Pisa, l’addio che lascia strascichi: ora si apre il valzer delle panchine

Si legge su informazione.it: La notizia della separazione tra Pippo Inzaghi e il Pisa , ormai data per certa nonostante il condizionale di rito, ha lasciato dietro di sé un’amarezza che difficilmente si dissiperà in fretta. Da un ...

In B inizia il valzer delle panchine: Inzaghi verso Palermo, novità su Marino

Come scrive tuttosalernitana.com: "Quando abbiamo fatto il contratto al tecnico, lo abbiamo firmato biennale, quindi senza sapere se saremmo rimasti in A. Metabolizziamo quanto successo, parliamo con il Comitato e poi con ...