Invalida per il Long Covid | Aler le assegna una casa non adatta ai disabili E lo ammette anche

Una storia che mette in luce le fragilità del sistema: a Milano, una donna affetta da long Covid si è vista assegnare una casa popolare non adatta alle sue esigenze di disabilità. Un’ammissione che solleva interrogativi sulla gestione delle politiche abitative e sull’attenzione verso le necessità dei più vulnerabili. Questo episodio ci invita a riflettere su come garantire diritti fondamentali in un periodo in cui la salute mentale e fisica è più che mai al centro del dibattito pubblico.

Milano, 3 giugno 2025 – Nel fare richiesta di una casa popolare ha presentato due certificati rilasciati dall’Inps, tra i quali quello dove le si riconosce un’invalidità dell’85%, nonché un referto ospedaliero che elenca le autonomie alle quali ha dovuto suo malgrado rinunciare a causa di una sopraggiunta condizione di disabilità. Nonostante questo Aler Milano le ha assegnato un alloggio che “non risulta riattato per diversamente abili”. Sì, proprio così. Le parole riportate nel virgolettato, infatti, sono state messe nero su bianco proprio da un responsabile della stessa Aler in una mail del 3 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Invalida per il Long Covid: Aler le assegna una casa non adatta ai disabili. E lo ammette anche

