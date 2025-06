Intossicazione da cloro in piscina privata a Roma | grave un bambino

Giorni di sole, risate e giochi in acqua possono trasformarsi in un incubo. A Roma, un’intossicazione da cloro ha colpito cinque bambini, trasformando una giornata di svago in un incidente gravissimo. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza nelle piscine private, un tema sempre più attuale con l'aumento delle strutture domestiche. Rimanere informati è fondamentale: un attimo di distrazione può costare caro!

Momenti di panico durante una giornata di svago. Quella che doveva essere una giornata serena in piscina si è trasformata in un grave episodio di emergenza. Cinque bambini sono rimasti intossicati a causa di una fuoriuscita di cloro in una piscina privata situata in via Capanna Murata, nel quartiere Borghesiana, a Roma. L'incidente nella struttura "Imperium Eventi". Secondo quanto riportato da LaPresse, l'incidente si è verificato all'interno della struttura "Imperium Eventi", dove i bambini si trovavano per un momento di svago. La presenza eccessiva di cloro nell'acqua o nell'aria ha causato seri problemi respiratori ai giovani presenti.

