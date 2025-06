Intossicati dal cloro nella piscina di Imperium Eventi a Roma grave bimbo di 9 anni | è in terapia intensiva

Un grave incidente ha scosso Roma: cinque bambini, tra cui un piccolo di 9 anni ora in terapia intensiva, sono stati intossicati dal cloro in una piscina di Imperium Eventi. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture ricreative, in un periodo in cui la salute dei più giovani è al centro del dibattito pubblico. La prevenzione e le norme di sicurezza devono diventare una priorità per garantire il divertimento senza rischi.

In seguito a una fuoriuscita di cloro 5 bambini sono rimasti intossicati nella piscina di Imperium Eventi a Roma, in zona Borghesiana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Intossicati dal cloro nella piscina di Imperium Eventi a Roma, grave bimbo di 9 anni: è in terapia intensiva

Leggi anche Roma: 5 minori intossicati da cloro in piscina, grave bimbo di 9 anni - Una giornata di divertimento in piscina si è trasformata in un incubo per cinque minori a Roma, colpiti da intossicazione da cloro.

Ne parlano su altre fonti

Roma, 5 bimbi intossicati da cloro in piscina: uno è grave

Come scrive msn.com: Doveva essere una giornata di svago in piscina, ma per cinque bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri mattina, secondo quanto apprende LaPresse, nella piscina privata di via Capanna Mur ...

Cinque bambini intossicati dal cloro in piscina, uno è grave

Si legge su rainews.it: Uno dei bambini rimasti intossicati di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma ...

Intossicati dal cloro nella piscina di Imperium Eventi a Roma, grave bimbo di 9 anni: è in terapia intensiva

Come scrive virgilio.it: In seguito a una fuoriuscita di cloro cinque bambini sono rimasti intossicati nella piscina di Imperium Eventi a Roma, in zona Borghesiana.