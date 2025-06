Intossicati dal cloro in piscina a Roma | si indaga per lesioni L' acqua diventava gialla e i bambini tossivano

Un episodio preoccupante scuote Roma: cinque bambini intossicati dal cloro in una piscina privata. L'acqua gialla e i colpi di tosse hanno fatto scattare le indagini della Procura per lesioni gravissime. Questo incidente non √® solo una questione locale; evidenzia la crescente attenzione sulla sicurezza delle strutture ricreative, soprattutto quando si tratta della salute dei pi√Ļ piccoli. La sicurezza in piscina deve essere una priorit√†!

Lesioni gravissime. La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per quanto avvenuto nella piscina privata del circolo sportivo Imperium Eventi di Borghesiana dove lunedì mattina cinque bambini - fra cui quattro fratelli - sono rimasti intossicati dal cloro.

