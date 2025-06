Intitolata a Ferretti e Mariani Cerati la sala del Consiglio comunale

La sala consiliare di Novellara ha un nuovo nome: Edda Ferretti e Antonio Mariani Cerati, due figure emblematiche della politica locale. Questa intitolazione non è solo un omaggio, ma un invito a riflettere su quanto i leader locali possano plasmare le comunità . In un'epoca in cui il legame tra cittadini e amministratori è più che mai fondamentale, riscoprire la storia di chi ci ha preceduto può ispirarci a costruire un futuro migliore.

E’ stata formalmente intitolata a Edda Ferretti e ad Antonio Mariani Cerati, detto Tonino, la sala consiliare del municipio di Novellara, in una cerimonia molto partecipata, nell’ambito di un viaggio di racconti e ricostruzione della storia e dei valori di una coppia nella vita e nella politica – Edda e Antonio furono entrambi sindaci a Novellara – costruttori delle basi del sistema di welfare che ancora oggi porta dei benefici. La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco Simone Zarantonello, di alcuni ex sindaci della cittadina, oltre che di numerose persone e dei familiari di Edda e Antonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intitolata a Ferretti e Mariani Cerati la sala del Consiglio comunale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Intitolata a Ferretti e Mariani Cerati la sala del Consiglio comunale; Novellara ricorda Tonino Mariani Cerati e la moglie Edda Ferretti. VIDEO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Intitolata a Ferretti e Mariani Cerati la sala del Consiglio comunale

Riporta msn.com: E’ stata formalmente intitolata a Edda Ferretti e ad Antonio Mariani Cerati, detto Tonino, la sala consiliare del ...

Novellara ricorda Tonino Mariani Cerati e la moglie Edda Ferretti. VIDEO

Come scrive reggionline.com: NOVELLARA (Reggio Emilia) – Tre giorni di incontri sui temi della pace, della comunità e del futuro: tre temi cari a Tonino Mariani Cerati e alla moglie Edda Ferretti che furono primi cittadini di Nov ...

Edda e Tonino, gli onori del Comune

Lo riporta msn.com: ’Storie di Pace, di Comunità e di Futuro’: domenica l’intitolazione della sala consiliare ai coniugi Mariani Cerati ...