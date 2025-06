Intesa Sanpaolo down oggi problemi d’accesso sull’app della banca | cosa sta succedendo

Oggi Intesa Sanpaolo sta affrontando disservizi nell'app, con oltre il 60% degli utenti in difficoltà. In un'epoca in cui la digitalizzazione è cruciale per la gestione delle finanze, questi problemi sollevano interrogativi sulla resilienza dei servizi bancari online. Che impatto avrà questo sul rapporto di fiducia tra i clienti e la banca? Scopriamo insieme come evolverà la situazione e quali precauzioni adottare.

Secondo Downdetector, il 61% degli utenti ha segnalato problemi di accesso mobile, il 33% malfunzionamenti con la banca online e il 6% rallentamenti al login in linea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

