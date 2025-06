Internazionali di tennis | in campo le prime giocatrici del main draw

Mercoledì segna l'inizio delle sfide nel main draw della XXXVI edizione degli "Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta", un appuntamento che non solo celebra il talento femminile, ma si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione verso il tennis al femminile. Con un montepremi di 60.000 dollari e ospitalità inclusa, Caserta diventa il palcoscenico ideale per scoprire le stelle di domani. Chi sarà la nuova regina del torneo? Non

Quello di mercoledì è il giorno delle prime giocatrici del main draw della XXXVI edizione degli "Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta", torneo dotato di un montepremi di 60.000,00 dollari con ospitalità, che è in corso di svolgimento fino al prossimo 8 giugno sui campi in terra.

Leggi anche L'azienda di Anna Garavelli produce la terra rossa dei campi da tennis di tutto il mondo, dagli Internazionali a Roma agli Australian Open. - Anna Garavelli, cinquantenne cremonese e attuale amministratrice delegata di Terre Davis, si erge a simbolo di eccellenza nel settore della produzione di terre rosse per campi da tennis, conquistando il mercato italiano e internazionale.

