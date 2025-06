International design di Carlo Scarpa | lo storico showroom rivive in una conversazione con Puccio Duni e Claudio Nardi alla fondazione Architetti Firenze

Rivivi l'arte di Carlo Scarpa! Venerdì 6 giugno, un appuntamento imperdibile alla Fondazione Architetti di Firenze: un dialogo tra Puccio Duni e Claudio Nardi esplorerà il leggendario showroom International Design. Questo evento non è solo un omaggio a Scarpa, ma un riflesso del rinnovato interesse per il design sostenibile e l'architettura sensibile. Scopri come il passato può ispirare il futuro! Non mancare!

Venerdì 6 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, nella Sala Corsi della Palazzina Reale in Piazza Stazione a Firenze, la Fondazione Architetti Firenze ospita un evento dedicato al celebre intervento dell’architetto veneziano Carlo Scarpa per lo showroom International Design di Firenze, realizzato nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - International design di Carlo Scarpa: lo storico showroom rivive in una conversazione con Puccio Duni e Claudio Nardi alla fondazione Architetti Firenze

Leggi anche International Design di Carlo Scarpa, un episodio fiorentino - Il 6 giugno, Firenze rivive l'eleganza di Carlo Scarpa con un evento imperdibile presso la Palazzina Reale.

