Inter visite e firma per Luis Enrique nel giorno decisivo per Inzaghi | VIDEO CM IT

Oggi è un giorno cruciale in casa Inter: mentre Simone Inzaghi affronta il suo destino, il talento brasiliano Luis Henrique si prepara a indossare la maglia nerazzurra. Le visite mediche sono solo il primo passo verso una nuova avventura che potrebbe portare freschezza e dinamicità alla squadra. La tensione è palpabile, ma l’entusiasmo è contagioso: sarà questo il colpo che darà slancio al progetto interista? Non perdere il seguito!

Il duttile esterno brasiliano, sbarcato ieri pomeriggio a Milano, sta svolgendo le visite mediche per conto del clun nerazzurro Non solo l’ Inzaghi-Day. Oggi è il giorno anche di Luis Henrique in casa Inter, con il brasiliano che sta svolgendo le visite mediche prima della firma del contratto con il club nerazzurro. Visite mediche per Luis Henrique – Calciomercato.it Di buon mattino, poco prima delle 8.30, l’ormai ex giocatore del Marsiglia è arrivato al Coni per sostenere l’idoneità sportiva e la prima parte dell’iter medico. Visite che come consuetudine per la società meneghina continueranno alla clinica ‘Humanitas’ di Rozzano, mentre successivamente ci sarà la firma sul contratto e l’ufficialità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, visite e firma per Luis Enrique nel giorno decisivo per Inzaghi | VIDEO CM.IT

Leggi anche Calciomercato Inter, Luis Henrique sempre più vicino: la data delle visite mediche - L'Inter si avvicina sempre di più all'ufficialità di Luis Henrique, con le visite mediche ormai imminenti prima della sua disponibilità per Simone Inzaghi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, oggi la firma di Luis Henrique. Lui e Sucic sull’aereo per il Mondiale

Scrive fcinter1908.it: L'esterno brasiliano è arrivato a Milano: come il centrocampista croato, sarà subito a disposizione per il torneo americano ...

Luis Henrique vicino all’Inter: visite mediche e firma imminenti

Riporta europacalcio.it: Luis Henrique è pronto a firmare con l’Inter: visite mediche imminenti, contratto quinquennale e accordo con il Marsiglia da 23 milioni.

Luis Henrique, al via le visite: si parte dagli esami di idoneità al Coni

Segnala informazione.it: Dopo lo sbarco di ieri pomeriggio a Milano, oggi per Luis Henrique è giornata di visite mediche. Si parte con gli esami di idoneità al Coni di via Piranesi a Milano, dove l'esterno brasiliano è arriva ...