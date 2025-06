Inter Under 23 Stefano Vecchi sarà il nuovo allenatore del club | per lui pronto un biennale

L'Inter Under 23 punta su Stefano Vecchi per guidare questa nuova avventura in Serie C. Con un contratto biennale, l'ex tecnico ha il compito di valorizzare i giovani talenti nerazzurri e prepararli al grande salto nel calcio professionistico. Questo progetto non è solo una scommessa per il club, ma un riflesso delle nuove tendenze nel calcio italiano: investire sui giovani per costruire squadre competitive. Sarà interessante vedere come Vecchi plasmerà la futura generazione di campioni!

Inter Under 23, arriva la decisione per la panchina: Stefano Vecchi sarà il nuovo allenatore del club nerazzurro. L' Inter sta per iniziare una nuova avventura in Serie C con la sua squadra Under 23 nella stagione 202526. Questo progetto ambizioso sta finalmente prendendo forma e, nei giorni a venire, si procederà alla formalizzazione del contratto con l'allenatore che guiderà i giovani talenti nerazzurri: Stefano Vecchi. Stando a quanto riportato da Pasquale Guarro, il contratto del tecnico sarà ufficializzato a breve. È previsto un accordo della durata di due anni, con un incontro che sarebbe stato stabilito per dopo la finale di Champions League.

