Inter ufficiale l'addio di Inzaghi | "Scelta condivisa con la società"

L'Inter saluta Simone Inzaghi, un cambiamento che arriva in un momento cruciale per il calcio europeo. La scelta condivisa con i vertici nerazzurri segna un nuovo capitolo per la squadra, ma anche per l'allenatore, pronto a tuffarsi nel mondo affascinante della Saudi Pro League. Questo passaggio mette in luce l'influenza crescente del calcio asiatico, dove le stelle europee fanno sempre più spesso rotta verso orizzonti inaspettati. Che scenari ci attendono?

Al termine della riunione di oggi con i vertici dell`Inter Simone Inzaghi ha comunicato la sua decisione di accettare la proposta dell`Al-Hilal:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale - L'Arbitro Cesena ha ufficializzato la designazione per l'ultima gara di campionato della Primavera, che vede protagonista l'Inter di Zanchetta.

? Fabregas-Inter, è arrivato il contatto ufficiale. L’allenatore è tentato ma aveva dato la parola di restare al Como respingendo prima il Bayer Leverkusen e poi la Roma. Nuovi contatti a breve. @SkySport via @marifcinter Tweet live su X

