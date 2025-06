Inter tra il summit con Inzaghi e le voci sull’agente di De Zerbi | CM IT

Il futuro dell'Inter è in bilico e oggi potrebbe arrivare la svolta: il summit tra Inzaghi e la dirigenza è carico di tensione. Dopo la cocente sconfitta in Champions League, i nerazzurri devono decidere se continuare con l'attuale allenatore o puntare su nomi come De Zerbi. La scelta non riguarda solo la panchina, ma il destino stesso del club in un contesto europeo sempre più competitivo. Chi guiderà la rinascita?

Tiene banco il futuro della panchina nerazzurra, oggi giornata decisiva per conoscere la decisione dell’attuale allenatore Sono ore incandescenti all’ Inter che, dopo la pesantissima manita presa dal Paris Saint-Germain di Luis Enrique nella finale della Champions League, deve cercare di sciogliere il nodo che riguarda la guida tecnica. De Zerbi (Ansa) – Calciomercato.it Attesissimo l’incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza per discutere di quello che sarà, conferma con rinnovo o addio con gli arabi dell’ Al Hilal, come raccontato dalla nostra redazione, pronti a ricoprire d’oro il trainer piacentino: sul tavolo oltre 50 milioni di euro d’ingaggio per due stagioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, tra il summit con Inzaghi e le voci sull’agente di De Zerbi | CM.IT

Leggi anche Luis Henrique-Inter, si chiude in 48 ore? Nuovo summit: le cifre – TS - L'Inter si prepara a chiudere il secondo colpo di mercato in meno di 48 ore con l'acquisto di Luis Henrique.

Segui queste discussioni sui social

#Inter, incontro in corso tra la dirigenza e #Inzaghi Leggi la discussione

Timing confirmed! Meeting ongoing between #Inter and Simone #Inzaghi to discuss the plans of the club and to decide if continue together or not. If Inzaghi leaves, #AlHilal are ready to sign him. #transfers Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marotta e Ausilio già in sede Inter: le info sul summit con Inzaghi! Volontà Oaktree chiara

informazione.it scrive: Oggi andrà in scena l'incontro tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter: le info sul summit e la volontà di Oaktree è chiara Alessandro Cosattini Redattore 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 ...

Tancredi Palmeri: “Inzaghi-Inter, orario summit e cosa filtra!”. Nome inedito per l’attacco

Da fcinter1908.it: In collegamento su Sportitalia, Tancredi Palmeri ha parlato così dell’incontro di domani tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell’Inter ...

Inter-Inzaghi, il giorno del giudizio: summit decisivo, il tecnico resterà solo ad una condizione

Come scrive fanpage.it: Giornata chiave per capire il futuro di Simone Inzaghi e dell'Inter: club e tecnico hanno in programma un vertice dove si decideranno i rispettivi destini ...