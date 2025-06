Inter Thuram saluta Inzaghi | "Un grande mister e un grande uomo"

L'Inter si prepara a una nuova era: Simone Inzaghi lascia la panchina e il suo addio segna un cambiamento significativo in un club che punta sempre più in alto. Marcus Thuram lo saluta con affetto, definendolo "un grande mister e un grande uomo". Questo momento di transizione coincide con un trend nel calcio moderno: le società cercano allenatori che sappiano non solo gestire tatticamente, ma anche creare un forte legame umano con i giocatori. Chi sarà il prossimo a raccogliere questa eredità?

Le strade dell`Inter e di Simone Inzaghi si sono separate. E` arrivato l`annuncio ufficiale, risolto il contratto del tecnico piacentino che. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Se ne parla anche su altri siti

Per Inzaghi e l’Inter la finale di Champions è l’unica cosa che conta; PSG-Inter, le ufficiali: Inzaghi, assalto alla Coppa con i titolarissimi; La ThuLa invisibile. Lautaro triste, Thuram giù: e l'attacco di Inzaghi fa scena muta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, Thuram saluta Inzaghi: "Un grande mister e un grande uomo"

Da calciomercato.com: Le strade dell`Inter e di Simone Inzaghi si sono separate. E` arrivato l`annuncio ufficiale, risolto il contratto del tecnico piacentino che dopo quattro anni lascia.

Thuram saluta Inzaghi: «Grande mister e grande uomo! Un piacere e un onore»

inter-news.it scrive: Thuram saluta Simone Inzaghi, che ha lasciato definitivamente l'Inter. L'attaccante francese ha scritto un bellissimo messaggio social per il suo ormai - Leggi su Inter-News ...

Inzaghi saluta l’Inter. Thuram: “Un grande mister e un grande uomo”

Si legge su gianlucadimarzio.com: Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter, ha voluto ringraziare tramite un post su Instagram Simone Inzaghi utilizzando queste parole: “Un grande mister e ancora di più un grande uomo” ...