Inter Taremi | Fa male ma torneremo più forti

Medhi Taremi rompe il silenzio e lancia un messaggio ai tifosi dell’Inter: "Fa male, ma torneremo più forti". Dopo la deludente finale di Champions, l'attaccante iraniano non si ferma e promette una nuova stagione all'insegna del riscatto. In un periodo in cui il calcio italiano sta vivendo una rinascita, Taremi rappresenta la voglia di rivincita. Scopri le sue parole e preparati a un ritorno esplosivo!

Medhi Taremi rompe il silenzio post-Monaco: l’iraniano ha scritto un messaggio dedicato ai tifosi dell’Inter, per fare il punto della stagione e scusarsi dopo l’ amara figura in finale di Champions League col Psg. Ma non solo: abbiamo anche un’idea delle sue intenzioni per la prossima stagione. Ecco le sue parole. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Taremi: “Fa male, ma torneremo più forti”

Leggi anche Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

