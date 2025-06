Inter tanti saluti a Inzaghi ed ecco il sostituto | Marotta ha le idee chiarissime

L'Inter volta pagina: dopo quattro anni, Simone Inzaghi saluta e Marotta è già al lavoro per trovare il sostituto ideale. In un calcio in continua evoluzione, la scelta del nuovo allenatore potrebbe rappresentare un punto di svolta per i nerazzurri. La società punta a ripartire con una visione chiara e ambiziosa, mentre la tifoseria attende con fervore di scoprire chi guiderà la prossima avventura. Chi sarà il nuovo condottiero?

L'Inter deve ripartire dopo l'addio di Simone Inzaghi, ufficializzato poco fa. Marotta ha le idee molto chiare su chi dovrà essere il nuovo allenatore dei nerazzurri: già iniziati i contatti. Un ciclo si chiude, in casa nerazzurra. Nel pomeriggio di oggi, l'Inter ha ufficializzato la separazione da Simone Inzaghi, dopo quattro anni alla guida della squadra milanese. L'ex tecnico della Lazio, dopo uno scudetto e due finali di Champions League, accetterà la ricchissima offerta dell'Al Hilal. In Arabia Saudita diventerà il secondo allenatore più pagato al mondo, andando a percepire 25 milioni di euro all'anno.

