Inter settimana decisiva! Giugno il mese più complicato

Giugno si preannuncia un mese cruciale per l'Inter, con la squadra pronta a rivoluzionarsi dopo la partenza di Simone Inzaghi. Il viaggio negli Stati Uniti segnerà l'inizio di una nuova era, ma sarà fondamentale trovare un nuovo allenatore che sappia rilanciare le ambizioni nerazzurre. In un mercato in fermento, l'Inter è pronta a cogliere opportunità imperdibili. Riuscirà a tornare competitiva al massimo livello? La risposta è attesa con trepidazione!

FUTURO – Archiviata la dolorosa stagione e l'addio odierno di Simone Inzaghi, in casa Inter si inizia a pensare alla prossima stagione che – rispetto alle altre squadre – inizierà già a metà giugno. L'Inter, insieme alla Juventus, inizieranno con largo anticipo a causa della trasferta negli Stati Uniti d'America per il Mondiale per Club. I nerazzurri oltre alla trasferta, dovranno pensare a chiudere in largo anticipo anche la questione allenatore.

Vediamo. Ma dubito che l’Inter abbia contattato oggi l’allenatore, un club - qualsiasi club - sa già prima cosa fare per cautelarsi, i contatti risalgono alla scorsa settimana (26 maggio) Aspettiamo ancora un po’ per rispettare chi ha un contratto firmato Tweet live su X

Il calcio cambia in modo pazzesco: una settimana fa il #Milan sembrava navigare a vista, la #Juve era certa di avere Conte e l’Inter al media day si preparava per la partita della vita. Oggi i rossoneri sembrano avere una logica, la Juve annaspa e l’#Inter chiud Tweet live su X

??????Sponsorizzazioni fantasma, complicità della FIGC, legami con la mafia: l'Inter al centro del più grande scandalo dopo Calciopoli! Tuffatevi nell'oscurità dell'Inter. All'indomani della pesante sconfitta con il PSG, e con Simone Inzaghi in procinto di lasciare Tweet live su X

Inter, le news tra calciomercato e Mondiale per Club

Segnala sport.sky.it: L'Inter, per non farsi trovare impreparata in caso di addio, si sta comunque guardando attorno per capire eventuali sostituti. Come raccontato nei giorni scorsi, piacciono profili giovani come ...

Inzaghi-Inter, è il giorno decisivo: quel tarlo nella testa dell'allenatore e il rinnovo senza rilancio di Marotta

msn.com scrive: Se nel vertice di oggi Simone deciderà di non essere più l’allenatore dei nerazzurri e di accettare l’offerta choc degli arabi dell’Al Hilal, non ci saranno troppi discorsi da fare. Fabregas il nome i ...

Inter, una sola certezza: al Mondiale per Club con l'allenatore del 2025/26

Riporta sportmediaset.mediaset.it: Che sia Inzaghi o il suo sostituto, l'orientamento del club e quello di volare negli Usa con il tecnico definitivo ...