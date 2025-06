Inter servono nuovi gol | tutti i nomi per l’attacco nerazzuro; David e Hojlund le priorità

L’Inter è pronta a rilanciarsi nella prossima stagione, puntando su nuovi talenti per il suo attacco. Con David in pole e Hojlund come seconda scelta, la società nerazzurra non lascia nulla al caso. La dipendenza da Thuram e Lautaro è un campanello d’allarme: per tornare a vincere, serve un attacco stellare. Non è solo una questione di numeri, ma di visione strategica. Il futuro dell'Inter si scrive a suon di gol!

Inter, per la prossima stagione si cercano forze fresche per l’attacco: David la priorità, Hojlund ad una condizione e Bonny. L’Inter riparte dal bisogno di gol. Dopo una stagione lunga 59 partite, è emersa con chiarezza una certezza: non si può più dipendere solo dalla coppia Thuram-Lautaro. Taremi, arrivato per dare profondità all’attacco, ha deluso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, servono nuovi gol: tutti i nomi per l’attacco nerazzuro; David e Hojlund le priorità

Leggi anche Quanti punti servono al Napoli per lo scudetto dopo il pari col Genoa e la vittoria dell’Inter - Nel tumultuoso incontro di ieri, l'Inter di Conte è stata costretta a un pareggio casalingo con il Genoa, chiudendo sul 2-2.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bergomi: "Inter, servono i gol degli attaccanti di riserva"

Secondo video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Calciomercato Inter, Ausilio studia il doppio colpo in attacco: nuovi gol in arrivo per Inzaghi!

Segnala informazione.it: Calciomercato Inter, Ausilio studia il doppio colpo in attacco: nuovi gol in arrivo per Inzaghi! Ecco i due nomi che possono coesistere Non è un mistero il fatto che i dirigenti del calciomercato Inte ...

Inter, nuovo attacco per la stagione 2025-2026: Zirkzee e Bonny in pole per affiancare Lautaro e Thuram

Lo riporta milanosportiva.com: L’Inter prepara due colpi per l’attacco per il 2025: Zirkzee in pole, Bonny per il futuro. Resta viva anche la pista Jonathan David.