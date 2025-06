Inter rivoluzione in stallo | l’annuncio spiazza i tifosi nerazzurri

L’Inter è in un momento cruciale: tra sogni di riscatto e incertezze, l'annuncio sulla panchina spiazza i tifosi. Mentre il mercato si agita, la dirigenza valuta il futuro di Inzaghi, riflettendo su una potenziale rivoluzione. Un cambio di rotta potrebbe non solo ridefinire la stagione, ma anche segnare un nuovo inizio per i nerazzurri. I cuori interisti sono in fibrillazione: cosa ne sarà del loro amato mister?

L’Inter continua a sondare il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto di Inzaghi. L’annuncio odierno spiazza i tifosi nerazzurri. Pensa già al post-Inzaghi l’Inter. Il club, nonostante la debacle in finale di Champions League, vorrebbe proseguire insieme al 46enne originario di Piacenza tuttavia è consapevole del fatto che il divorzio rappresenta uno scenario tutt’altro che remoto. Le parti, nella giornata odierna, avranno modo di confrontarsi e analizzare le varie problematiche che hanno fatto sfumare sia il trofeo che lo scudetto. Il futuro del tecnico dipenderà dall’esito delle riflessioni in questione: la dirigenza, come detto, punta a trattenerlo ma, intanto, ha avviato il casting volto ad individuare un adeguato erede. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Inter, rivoluzione in stallo: l’annuncio spiazza i tifosi nerazzurri

Leggi anche Mercato Inter, pronta la rivoluzione in attacco: nel mirino due Serie A ma non solo - Il mercato interista si prepara a una grande rivoluzione in attacco, con due attaccanti di Serie A già nel mirino e altre sorprese all'orizzonte.

Segui queste discussioni sui social

Barzaghi: Inzaghi? Credo fumata nera! Il contatto con Fabregas ha un significato parla dell'imminente incontro tra l'Inter e Inzaghi. Il giornalista po... #Inter #Internacional #CollabFCBot Leggi la discussione

Infortunio Calhanoglu, la Turchia lo esclude dalla mini tourne USA Calhanoglu niente mini tourne negli USA con la Turchia. Il centrocampista dell'Inter, infortu... #Inter #Internacional #CollabFCBot Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Inter: arriva l’annuncio tanto atteso da Marotta

Da msn.com: Marotta svela i piani futuri dell'Inter: nuovi investimenti sul mercato ... Non si tratterà di una rivoluzione, ma di un’evoluzione mirata: "Non aspettiamoci una rivoluzione, faremo quello ...

Inter, l’annuncio ora è definitivo: firma per un anno

Lo riporta calciomercato.it: Dopo la sconfitta in Champions per l’Inter parte il mercato e c’è l’annuncio definitivo: firma per un anno Archiviata con orgoglio e delusione la finale di Champions, anche per l’Inter ...

Calciomercato Inter, arriva l’annuncio | Affare saltato

Scrive calciomercato.it: L’Inter vede sfumare un affare su cui sembrava è puntare molto: arriva l’annuncio da parte del direttore sportivo Simone Inzaghi © Getty Images Dopo le tante ...